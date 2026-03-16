LPI-J: Flüchtiger Schadensverursacher
Jena (ots)
Ein 63-jähriger Fahrzeugführer stellte Sonntagabend einen Schaden an seinem ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug fest. Dieser wurde durch einen anderen, bisher unbekannten Fahrzeugführer verursacht. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie der unbekannte Täter beim Rangieren gegen das Fahrzeug des 63-Jährigen fuhr. Anschließend stieg er aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich dann pflichtwidrig von der Unfallstelle. Durch die Angaben des 53-jährigen Zeugen konnte das Fahrzeug des Verursachers, mit entsprechenden Schäden, festgestellt werden.
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