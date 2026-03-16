LPI-J: Verkehrspfosten herausgerissen und beschädigt
Saale-Holzland (ots)
Unbekannte Täter rissen in der Tatzeit von Samstag, 19:00 Uhr bis Sonntag, 04:30 Uhr mehrere Verkehrsleitpfosten an der L1075 vom Abzweig Ascherhütte nach Schöngleina heraus. Dabei konnten glücklicherweise fast alle optischen Leiteinrichtungen wieder in ihre Ausgangslage zurückgeführt werden. Ein Verkehrsleitpfosten wies jedoch Beschädigungen auf. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.
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