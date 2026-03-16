LPI-J: Verkehrspfosten herausgerissen und beschädigt

Jena (ots) - Zu einer Verkehrskontrolle mit einem 25-jährigen Fahrzeugführer kam es Sonntagabend im Zentrum von Jena. Bereits Sonntagmorgen beschäftigte der Mann die Einsatzkräfte, da er unter dem Einfluss von Alkohol sein Fahrzeug führte. In der Folge wurde ihm für den gesamten Tag untersagt, ein Fahrzeug zu führen. Da der Mann sich gegen diese Weisung widersetzte, erwartet ihn nun, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, zusätzlich eine Anzeige wegen Fahren ...

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