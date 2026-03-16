Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken unterwegs - Pkw beschädigt

Saale-Holzland (ots)

Eine stark alkoholisierte Fahrzeugführerin sorgte Sonntagmittag für einen Polizeieinsatz in Eisenberg. Zeugen beobachteten, wie die Frau mit ihrem Pkw über die gesamte Fahrbahn hinweg in Schlangenlinien unterwegs war und dabei beinahe mit einem Verkehrsleitpfosten kollidierte. Am späteren Anhalteort kam es schließlich zu einer leichten Kollision mit einem Findling, der sich am Rand eines Parkplatzes befand. Dabei entstand eine Kratzspur am Fahrzeug und auch der Findling wurde beschädigt. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei der Fahrzeugführerin einen Atemalkoholwert von 2,32 Promille fest. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht gefährdet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und u.a. eine Blutentnahme durchgeführt.

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