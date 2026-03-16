PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken unterwegs - Pkw beschädigt

Saale-Holzland (ots)

Eine stark alkoholisierte Fahrzeugführerin sorgte Sonntagmittag für einen Polizeieinsatz in Eisenberg. Zeugen beobachteten, wie die Frau mit ihrem Pkw über die gesamte Fahrbahn hinweg in Schlangenlinien unterwegs war und dabei beinahe mit einem Verkehrsleitpfosten kollidierte. Am späteren Anhalteort kam es schließlich zu einer leichten Kollision mit einem Findling, der sich am Rand eines Parkplatzes befand. Dabei entstand eine Kratzspur am Fahrzeug und auch der Findling wurde beschädigt. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei der Fahrzeugführerin einen Atemalkoholwert von 2,32 Promille fest. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht gefährdet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und u.a. eine Blutentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 10:30

    LPI-J: Verkehrspfosten herausgerissen und beschädigt

    Saale-Holzland (ots) - Unbekannte Täter rissen in der Tatzeit von Samstag, 19:00 Uhr bis Sonntag, 04:30 Uhr mehrere Verkehrsleitpfosten an der L1075 vom Abzweig Ascherhütte nach Schöngleina heraus. Dabei konnten glücklicherweise fast alle optischen Leiteinrichtungen wieder in ihre Ausgangslage zurückgeführt werden. Ein Verkehrsleitpfosten wies jedoch Beschädigungen auf. Ein Ermittlungsverfahren wegen ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 10:30

    LPI-J: Verkehrsschild beschädigt

    Jena (ots) - Ein 49-jähriger Fahrzeugführer informierte Sonntagabend die Polizei darüber, dass er mit seinem Transporter gegen ein Verkehrsschild gefahren ist. Die Beamten der Polizei Jena verlegten in den Stadtteil Lichtenhain, um den Sachverhalt aufzunehmen. An dem Transporter entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden, das Schild wurde nur geringfügig beschädigt und stellte keine Verkehrsgefährdung dar. Da der Fahrzeugführer vorbildlich gehandelt hat und sich ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 10:30

    LPI-J: Flüchtiger Schadensverursacher

    Jena (ots) - Ein 63-jähriger Fahrzeugführer stellte Sonntagabend einen Schaden an seinem ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug fest. Dieser wurde durch einen anderen, bisher unbekannten Fahrzeugführer verursacht. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie der unbekannte Täter beim Rangieren gegen das Fahrzeug des 63-Jährigen fuhr. Anschließend stieg er aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich dann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren