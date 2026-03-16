LPI-J: Zugeparkt
Weimar / Weimarer Land (ots)
Ein Lieferfahrzeug eines Paketzustellers blockierte im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmittag die Zufahrt zu einem Seniorenheim in Weimar. Die hinzugerufene Polizei versuchte einen Verantwortlichen zu erreichen, da durch das Fahrzeug der im Notfall dringend benötigte Rettungsdienst, die Einfahrt nicht nutzen konnte. Durch die Firma wurde umgehend ein Fahrer beauftragt das Fahrzeug an einem anderen Ort abzustellen. Weiteres polizeiliches Handeln war nicht mehr notwendig.
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