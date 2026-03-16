LPI-J: Pedelec aus Keller entwendet
Weimar / Weimarer Land (ots)
Aus einem Keller in Weimar entwendeten unbekannte Täter auf bisher unbekannte Art und Weise ein Pedelec im Wert von 500 Euro. Dazu durchtrennten sie mit einem unbekannten Werkzeug zwei Fahrradschlösser. Weiterhin entwendeten sie von einer anderen Person aus dem gleichen Kellerabteil ein Ladegerät für einen Akku.
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