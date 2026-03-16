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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pedelec aus Keller entwendet

Weimar / Weimarer Land (ots)

Aus einem Keller in Weimar entwendeten unbekannte Täter auf bisher unbekannte Art und Weise ein Pedelec im Wert von 500 Euro. Dazu durchtrennten sie mit einem unbekannten Werkzeug zwei Fahrradschlösser. Weiterhin entwendeten sie von einer anderen Person aus dem gleichen Kellerabteil ein Ladegerät für einen Akku.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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