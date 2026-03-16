LPI-J: Pedelec aus Keller entwendet

Saale-Holzland (ots) - In Dornburg- Camburg wurde in der Nacht von Sonntag zu Montag ein Pkw entwendet. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug, einen Hyundai Ioniq 5, am Sonntag gegen 20:00 Uhr auf einem Privatparkplatz vor seiner Wohnanschrift ab. Als der Fahrzeughalter am Montagmorgen gegen 05:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte, stellte er fest, dass dieses nicht mehr am Abstellort stand. Unbekannte Täter hatten den Pkw in der Zwischenzeit entwendet. Im ...

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