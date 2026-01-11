Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstag, 10.Januar 2026 gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße K 39 bei Sippersfeld ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen eingeklemmt und schwer verletzt wurden.

Nach den bisherigen Feststellungen befuhr der 22-jährige PKW-Fahrer die K 39 aus Alsenbrück-Langmeil kommen in Fahrtrichtung Sippersfeld. Im Bereich einer Linkskurve verlor der junge Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug un schleuderte nach rechts von der Fahrbahn. Der Unfallwagen kam schwer beschädigt neben der Fahrbahn zum Stehen. Es ist von einem Totalschaden auszugehen.

Infolge des Unfall erlitten der Fahrer und sein Beifahrer gleichen Alters schwere Verletzungen und waren im Fahrzeug eingeklemmt.

Die freiwillige Feuerwehr befreite beide Personen aus dem Fahrzeug und der Rettungsdienst gewährleistete die medizinische Erstversorgung vor Ort und transportierte beide Verletzten in ein Krankenhaus. Ein Ersthelfer verletzte sich leicht beim Versuch die eingeklemmten Insassen zu befreien.

Die Kreisstraße K 39 musste während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Winnweiler war mit 32 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit 3 Rettungswägen im Einsatz. |dsi

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell