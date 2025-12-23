Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Wegrollendes Fahrzeug erleidet Totalschaden

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Ein wegrollendes Fahrzeug hat am Samstagvormittag in der Straße "An der Linde" einen Verkehrsunfall verursacht. Der PKW wurde gegen 11:30 Uhr auf einem Firmengelände zum Parken abgestellt, jedoch ohne die Handbremse anzuziehen oder einen Gang einzulegen. Das Fahrzeug verselbständigte sich und rollte quer über die L 386. Dann stürzte es eine circa fünf Meter hohe Böschung zum Parkplatz eines Discount-Marktes hinab und kam schließlich an einer Paketstation zum Stehen. Der 29-jährige Fahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern konnte seinem PKW nur noch hinterhereilen. An der Paketstation entstand nach erster Einschätzung nur ein geringer Sachschaden, das wegrollende Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. |ank

