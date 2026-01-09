Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Brand eines Papiercontainers

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstag, 08.Januar 2026 gegen 14:45 Uhr löste die Brandmeldeanlage eines Discounter-Supermarktes in der Straße An der Linde in Rockenhausen Alarm aus. Hierdurch wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert, welche unverzüglich am Einsatzort eintrafen.

Bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte die Marktleitung das Geschäftsgebäude räumen lassen. Personenschäden aufgrund des Brandereignisses sind nicht bekannt.

Nach Feststellungen der Feuerwehr kam es im Außenbereich des Marktes in einem Papiercontainer zu einer Brandentwicklung. Hierdurch gelangte auch Rauch in den Innenraum des Warenlagers.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt als brandursächlich angenommen werden. Die Schadenshöhe an dem Container kann aktuell noch nicht beziffert werden.

An der Einsatzstelle waren neben der Polizei, der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Rockenhausen, Katzenbach, Gehrweiler und Winnweiler mit 45 Einsatzkräften im Einsatz. |dsi

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell