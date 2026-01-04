PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbruch in leerstehendes Haus

Rockenhausen (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag wurde in ein leerstehendes Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen über den rückwärtigen Bereich über ein Kellerfenster in das Anwesen ein und rissen dazu ein Metallgitter aus dem Mauerwerk. Aus dem Anwesen wurde jedoch nichts entwendet. Vor Ort konnten diverse Spuren gesichert werden.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |kup

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 09:06

    POL-PIROK: Wegrollendes Fahrzeug erleidet Totalschaden

    Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Ein wegrollendes Fahrzeug hat am Samstagvormittag in der Straße "An der Linde" einen Verkehrsunfall verursacht. Der PKW wurde gegen 11:30 Uhr auf einem Firmengelände zum Parken abgestellt, jedoch ohne die Handbremse anzuziehen oder einen Gang einzulegen. Das Fahrzeug verselbständigte sich und rollte quer über die L 386. Dann stürzte es eine circa fünf Meter hohe Böschung zum ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 22:15

    POL-PIROK: Versammlung-Aufzug - Weihnachtliche Lichterfahrt 2025

    VG Winnweiler; Münchweiler a. d. A., Gonbach, Alsenbrück-Langmeil, Imsbach, Winnweiler, Lonsfeld (Donnersbergkreis) (ots) - Am Samstag, 20.12.2025 fand in der Verbandsgemeinde Winnweiler die weihnachtliche Lichterfahrt 2025 statt. Die bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis angemeldete Versammlung in Form eines Aufzuges führte von Münchweiler an der Alsenz über Gonbach, Alsenbrück-Langmeil, Imsbach, Winnweiler nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren