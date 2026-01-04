Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbruch in leerstehendes Haus

Rockenhausen (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag wurde in ein leerstehendes Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen über den rückwärtigen Bereich über ein Kellerfenster in das Anwesen ein und rissen dazu ein Metallgitter aus dem Mauerwerk. Aus dem Anwesen wurde jedoch nichts entwendet. Vor Ort konnten diverse Spuren gesichert werden.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |kup

