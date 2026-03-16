Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Hundebiss

Weimar / Weimarer Land (ots)

Am 11.03.2026 kam es in Weimar zu einem Hundebiss zum Nachteil einer 53-jährigen Dame. Gegen 07:55 Uhr ging sie mit ihren beiden Hunden im Bereich der Bahnhofstraße mit Bahnübergang auf einem Feldweg spazieren. Auf Höhe einer Unterführung, welche nach links auf den Schlufterweg führt, kamen ihr zwei große, schwarze Hunde mit kurzem Fell entgegen. Diese rannten unvermittelt auf die Dame zu, packten einen ihrer Hunde und wirbelten diesen durch die Luft. Bei dem Versuch ihren Hund aus der Situation zu befreien, wurde sie selbst von einem der fremden Hunde gebissen. Folglich schnappte sich die Geschädigte ihre Hunde und rannte davon. Zeitgleich befand sich auf dem Weg eine Frau mit einem braunen Hund. Nach Angaben der Geschädigten könnte sie den Vorfall beobachtet haben.

Wenn sie den Vorfall beobachtet haben, Besitzer der beiden Hunde sind oder andere sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben, melden sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens: ST/0062593/2026 unter folgender Rufnummer: 03643 / 81-0 oder per E-Mail an: PI.Weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizei Weimar.

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