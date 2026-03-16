LPI-J: Ladendieb gefasst
Apolda (ots)
Auf frischer Tat wurde heute Morgen ein 27-jähriger Dieb ertappt. Er wurde vom Mitarbeiter eines Supermarktes in der Utenbacher Straße in Apolda dabei beobachtet, wie er von seiner Tüte mit Backwaren nur ein Produkt an der Selbstbedienungskasse scannte. Die übrigen Artikel scannte und bezahlte er nicht. Die Polizei wurde informiert und eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet.
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