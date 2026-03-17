LPI-J: Fahrradsturz in Jena

Weimar / Weimarer Land (ots) - Am 11.03.2026 kam es in Weimar zu einem Hundebiss zum Nachteil einer 53-jährigen Dame. Gegen 07:55 Uhr ging sie mit ihren beiden Hunden im Bereich der Bahnhofstraße mit Bahnübergang auf einem Feldweg spazieren. Auf Höhe einer Unterführung, welche nach links auf den Schlufterweg führt, kamen ihr zwei große, schwarze Hunde mit kurzem Fell entgegen. Diese rannten unvermittelt auf die Dame zu, packten einen ihrer Hunde und wirbelten diesen ...

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