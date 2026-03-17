LPI-J: Fahrradsturz in Jena
Jena (ots)
Zu einem Fahrradsturz kam es Montagnachmittag im Zentrum von Jena. Die 65-jährige Radfahrerin musste im Bereich des Engelplatzes verkehrsbedingt bremsen, verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.
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