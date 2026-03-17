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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradsturz in Jena

Jena (ots)

Zu einem Fahrradsturz kam es Montagnachmittag im Zentrum von Jena. Die 65-jährige Radfahrerin musste im Bereich des Engelplatzes verkehrsbedingt bremsen, verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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