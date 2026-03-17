LPI-J: Schwalbe ausgeflogen

Weimaer Land (ots) - Gleich zwei Haftbefehle konnte die Polizei Apolda Samstagnachmittag vollstrecken. Eine ursprünglich begangene Beschädigung der Fahrbahn durch einen Traktoranhänger führte die Polizei auf die Spur der beiden Männer. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser der Polizei bestens bekannt ist und der sog. "Reichsbürgerszene" zugeordnet werden kann. Während der Kontrolle verhielt sich der 50-jährige Traktorfahrer sehr ...

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