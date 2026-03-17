LPI-J: Unter Drogeneinfluss
Saale-Holzland (ots)
Ein E-Scooterfahrer wurde Montagnachmittag in Kahla einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Substanzen stand. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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