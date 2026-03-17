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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogeneinfluss

Saale-Holzland (ots)

Ein E-Scooterfahrer wurde Montagnachmittag in Kahla einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Substanzen stand. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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