LPI-J: Unter Drogeneinfluss

Jena (ots) - Ein 63-jähriger Mopedfahrer meldete der Polizei in Jena Montagabend den Diebstahl seines Mopeds. Dieses hatte er im Bereich des Ernst-Abbe-Platzes abgestellt und mittels eines Lenkradschlosses gesichert. Als er später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war seine gelbe Schwalbe verschwunden. Diese hatte einen Gesamtwert von ca. 4800 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

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