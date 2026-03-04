Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen gesucht: Werkzeug im Wert von 10.000 Euro gestohlen

Rehborn (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Unbekannte haben einen Transporter in der Straße "Am Hüttenbach" aufgebrochen. Darin befanden sich hochwertige Maschinen und Werkzeuge, die die Täter an sich nahmen.

Ein Zeuge konnte den Tatzeitraum eingrenzen. Zwischen dem 16. Februar, 19:30 Uhr, und dem 17. Februar, 10 Uhr, sollen die Diebe zugeschlagen haben. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 an die Kriminalpolizei zu wenden. |kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell