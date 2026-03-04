PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hoher Schaden: Diebe haben es auf Kupfer abgesehen

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte in einen Betrieb in der Eisenbahnstraße eingebrochen. Sie stahlen Kupfer im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Zwischen Freitagabend, 17 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, verschafften die Täter sich Zutritt zu dem Firmengelände. Der detaillierte Tatablauf ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zum derzeitigen Stand geht die Polizei davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Kraftfahrzeug abtransportiert haben. Möglicherweise flüchteten sie über einen Feldweg in Richtung der Birkenstraße.

Vor diesem Hintergrund suchen die Ermittler nun Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eisenbahn- und Birkenstraße beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 16:38

    POL-PPWP: Täter dingfest gemacht

    Kaiserslautern (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei gelingt Ermittlungserfolg: Im Juli wurde unter anderem eine Rüttelplatte von einem Wagen im Hertelsbrunnenring entwendet. Der Täter warf mit einem Stein eine Scheibe ein und stahl das Gerät. Die Beamten sicherten DNA-Spuren und ermittelten so den 40-jährigen Tatverdächtigen. Am Freitag nahm die Polizei mit Unterstützung von Spezialkräften den Mann fest. Er wurde dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 15:39

    POL-PPWP: Polizeipräsident nimmt Stellung zur Sicherheitslage in Kaiserslautern

    Kaiserslautern (ots) - "Mit großer Bestürzung und Trauer müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass trotz aller polizeilichen Anstrengungen und Maßnahmen der letzten Monate ein brutales Tötungsdelikt am helllichten Tag in unserer Innenstadt verübt wurde. Mein tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Opfers, die einen geliebten Menschen verloren haben. Ein solches ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 15:06

    POL-PPWP: Luxuswagen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Montag ist es in der Theodor-Kiefer-Straße zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Zwischen drei Uhr und halb fünf entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes AMG. Der Wert des Pkws liegt im sechsstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Theodor-Kiefer-Straße beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren