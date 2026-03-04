Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hoher Schaden: Diebe haben es auf Kupfer abgesehen

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte in einen Betrieb in der Eisenbahnstraße eingebrochen. Sie stahlen Kupfer im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Zwischen Freitagabend, 17 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, verschafften die Täter sich Zutritt zu dem Firmengelände. Der detaillierte Tatablauf ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zum derzeitigen Stand geht die Polizei davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Kraftfahrzeug abtransportiert haben. Möglicherweise flüchteten sie über einen Feldweg in Richtung der Birkenstraße.

Vor diesem Hintergrund suchen die Ermittler nun Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eisenbahn- und Birkenstraße beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kle

