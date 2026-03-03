Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter dingfest gemacht

Kaiserslautern (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei gelingt Ermittlungserfolg: Im Juli wurde unter anderem eine Rüttelplatte von einem Wagen im Hertelsbrunnenring entwendet. Der Täter warf mit einem Stein eine Scheibe ein und stahl das Gerät. Die Beamten sicherten DNA-Spuren und ermittelten so den 40-jährigen Tatverdächtigen. Am Freitag nahm die Polizei mit Unterstützung von Spezialkräften den Mann fest. Er wurde dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ, und kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Bei dem 40-Jährigen wurden Betäubungsmittel, Einbruchswerkzeug und möglicherweise weiteres Diebesgut gefunden und sichergestellt. Dem Mann wird nun Diebstahl im besonders schweren Fall vorgeworfen. Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Die Ermittlungen dauern an und erstrecken sich auch auf die aufgefundenen Betäubungsmittel. |laa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell