Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 16.01.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Ladendiebstähle++ Diebstahl aus Selbstbedienungsstand++ versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl++ Gewichtsüberschreitung++Sachbeschädigung Abfalleimer++Pkw-Brand++ Verkehrsunfall++

Leer - Ladendiebstähle

Am 07.01.2026 gegen 10:25 Uhr kam es in einer Drogerie in der Mühlenstraße in Leer zu einem Ladendiebstahl. Die bislang unbekannten Personen liefen durch das Geschäft und entwendeten Ware im mittleren vierstelligen Bereich.

Am 10.01.2026 gegen 17:05 Uhr kam es in derselben Drogerie zu einem weiteren Ladendiebstahl. Ein 50-jähriger Mann entwendete Diebesgut im unteren vierstelligen Wert.

Zu beiden Vorfällen wurden die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rhauderfehn - Diebstahl aus Selbstbedienungsstand

Zuletzt war es am 20.12.2025 gegen 15:00 Uhr, am 29.12.2025 gegen 17:50 Uhr und am 07.01.2026 gegen 09:45 Uhr zu Diebstählen durch eine unbekannte Täterschaft in einem Selbstbedienungsstand in der 1. Südwieke in Rhauderfehn gekommen. Hier ist insgesamt ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich entstanden. Am 14.01.2026 gegen 18:00 Uhr kam es an diesem Selbstbedienungsstand erneut zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft begab sich zu der Örtlichkeit zum Selbstbedienungsstand und entwendete Diebesgut im unteren zweistelligen Bereich. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hesel - versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen dem 10.01.2026 gegen 16:00 Uhr und dem 12.01.2026 gegen 16:00 Uhr kam es in Hesel, in einer Wohnung Im Brink, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem dortigen Mehrfamilienhaus. Dort gelangte sie in die Wohnung eines ortsabwesenden 34-jährigen Mannes. Es ist bislang nicht bekannt, dass Diebesgut erlangt wurde. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

A31/ Jemgum - Gewichtsüberschreitung

Am 15.01.2026 um 12:03 Uhr wurde auf der A31, in Fahrtrichtung Emden (km 201,292), ein Sattelzug aus den Niederlanden kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 57-jährige Fahrer diesen zur Beförderung von Düngemitteln führte, obwohl das zulässige Gesamtgewicht um eine Kilogrammzahl im unteren fünfstelligen Bereich überschritten war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde eine Umladung angeordnet. Zudem wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hesel - Sachbeschädigung Abfalleimer

Am 31.12.2025 in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:55 Uhr kam es in Hesel, im Kaarkpad, zu einer Sachbeschädigung. Die bislang unbekannte Täterschaft zerstörte einen dortigen orangefarbenen Abfalleimer der Gemeinde. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Pkw-Brand

Am 15.01.2026 gegen 17:25 Uhr kam es in Emden, auf einem Parkplatz in der Lise-Meitner-Straße, zu einem Pkw-Brand. Ein Hyundai Tucson einer 39-jährigen Frau fing aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Das Feuer konnte durch die Anwohner bereits vor Eintreffen der Feuerwehr weitestgehend gelöscht werden. Der Pkw wurde beschlagnahmt und die weiteren Ermittlungen wurden eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfall

Am 15.01.2026 gegen 19:30 Uhr kam es in Emden, in der Petkumer Straße in Höhe der Hausnummer 176, zu einem Verkehrsunfall. Eine 79-jährige Fahrerin eines VW Beetle befuhr die Petkumer Straße stadtauswärts. Unmittelbar nach der Juiststraße kollidierte ihr Pkw mit einer linksseitigen Verkehrsinsel. Auf dieser Verkehrsinsel kam der Pkw nach dem einem Zusammenstoß mit der Lichtzeichenanlage zum Stehen. Die 79-jährige Frau wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

