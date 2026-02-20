PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Einladung zur Pressekonferenz für Medienvertretende: Polizei Aachen stellt "Polizeiliche Kriminalstatistik 2025" vor

Aachen (ots)

Am Montag (02.03.2026) wird der stellvertretende Polizeipräsident Andreas Bollenbach die Kriminalitätszahlen des Jahres 2025 für die StädteRegion Aachen vorstellen.

Wir laden Sie herzlich zu dieser Pressekonferenz ein:

am 02.03.2026

um 13 Uhr in das Polizeipräsidium Aachen (Trierer Straße 501, 52078 Aachen).

Um uns die Planung zu erleichtern, bitten wir Sie um eine vorherige Anmeldung unter: pressestelle.aachen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0241-9577 21211.

Bitte beachten Sie, dass die Parkmöglichkeiten am Polizeipräsidium Aachen begrenzt sind. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

