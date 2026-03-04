Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein (Kreis Kusel) (ots)

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge hat die Polizei am Dienstag in der Verbandsgemeinde einen Mann festgenommen. Die Ermittler werfen dem 42-Jährigen vor, mit Amphetamin gedealt zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung stellten sie mehrere hundert Gramm des Rauschgifts, Cannabis sowie eine Axt und zwei Druckluftpistole sicher. Dem mutmaßlichen Drogendealer kamen die Beamten durch Ermittlungen auf die Spur. Der Mann wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Gericht die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Der 42-Jährige äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell