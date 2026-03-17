PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitigkeit in Hermsdorf

Saale-Holzland (ots)

Zu einem Streit zwischen einem getrennten aber noch zusammenlebenden Ehepaar, kam es Montagabend in Hermsdorf. Beide Beteiligten tranken im Verlauf des Abends Alkohol, weshalb eine Diskussion in einem Streit endete. Die 40-jährige Frau schlug dabei gegen den Körper ihres 42-jährigen Ehemanns, welcher dadurch jedoch nicht verletzt wurde. Im weiteren Verlauf verlagerte sich der Streit in die Küche, wo der Ehemann, scheinbar aus Wut, ein Glas auf einem Ceranfeld zerschlug. Die Ehefrau fühlte sich durch das Verhalten ihres Mannes bedroht. Insgesamt entstand durch den Streit ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nach dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizei beruhigten sich die Gemüter schnell wieder. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung weiterer Umstände wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 08:45

    LPI-J: Hund gerettet

    Saale-Holzland (ots) - In Eisenberg meldete sich ein Mitteiler bei der Polizei und gab an, einen Hund eingefangen zu haben. Dieser war alleine unterwegs und hatte lediglich ein Halsband, ohne jeden Hinweis auf den Besitzer, um. Die Polizei informierte in der Folge die Rettungsleitstelle der Stadt Jena, welche sich in der Folge um den Hund kümmerten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641-81-1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 08:45

    LPI-J: Unter Drogeneinfluss

    Saale-Holzland (ots) - Ein E-Scooterfahrer wurde Montagnachmittag in Kahla einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Substanzen stand. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641-81-1503 E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 08:45

    LPI-J: Schwalbe ausgeflogen

    Jena (ots) - Ein 63-jähriger Mopedfahrer meldete der Polizei in Jena Montagabend den Diebstahl seines Mopeds. Dieses hatte er im Bereich des Ernst-Abbe-Platzes abgestellt und mittels eines Lenkradschlosses gesichert. Als er später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war seine gelbe Schwalbe verschwunden. Diese hatte einen Gesamtwert von ca. 4800 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren