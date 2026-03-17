Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitigkeit in Hermsdorf

Saale-Holzland (ots)

Zu einem Streit zwischen einem getrennten aber noch zusammenlebenden Ehepaar, kam es Montagabend in Hermsdorf. Beide Beteiligten tranken im Verlauf des Abends Alkohol, weshalb eine Diskussion in einem Streit endete. Die 40-jährige Frau schlug dabei gegen den Körper ihres 42-jährigen Ehemanns, welcher dadurch jedoch nicht verletzt wurde. Im weiteren Verlauf verlagerte sich der Streit in die Küche, wo der Ehemann, scheinbar aus Wut, ein Glas auf einem Ceranfeld zerschlug. Die Ehefrau fühlte sich durch das Verhalten ihres Mannes bedroht. Insgesamt entstand durch den Streit ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nach dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizei beruhigten sich die Gemüter schnell wieder. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung weiterer Umstände wurde eingeleitet.

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