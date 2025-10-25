Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zusammenstoß mit anderem Auto: Notarzt-Fahrzeug kollidierte mit Klinikgebäude

Seligenstadt (ots)

(lei) Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Notarztwagen am Samstagmorgen in der Frankfurter Straße mit einem anderen Auto zusammengestoßen und anschließend mit der Gebäudewand einer Klinik kollidiert.

Das Einsatzfahrzeug mit zwei Insassen, so die ersten Erkenntnisse, war kurz vor 10 Uhr auf der Frankfurter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte offenbar einen vorausfahrenden Nissan überholen. Der 76-jährige Fahrer des X-Trail beabsichtigte in dem Moment wohl links in die Emmastraße abzubiegen, sodass das Einsatzfahrzeug mit der linken Fahrzeugseite des Nissan zusammenstieß, abgewiesen wurde und anschließend durch eine Hecke fuhr, ehe es an der Wand der dortigen Klinik zum Stillstand kam. Der 76-Jährige und seine 67 Jahre alte Beifahrerin kamen nach derzeitigem Stand mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Besatzung des Notarztwagens blieb nach ersten Informationen unverletzt.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen, die jeweils abgeschleppt werden mussten, ist immens und auch die Fassade des Gebäudes wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird insofern auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden.

