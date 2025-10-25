Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sechs Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 45

Bruchköbel (ots)

(lei) Mehrere Einsatzwagen von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden am Samstagnachmittag auf die Bundesstraße 45 alarmiert, nachdem dort zwei Autos miteinander kollidiert waren. Sechs Verletzte und hoher Sachschaden waren die Folge des Verkehrsunfalls, der sich gegen 14.10 Uhr zwischen Bruchköbel und Roßdorf ereignete.

Nach ersten Erkenntnissen geriet eine in nördliche Richtung fahrende 57-jährige Subaru-Lenkerin aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur, sodass es zur nahezu frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Audi kam, der mit einer fünfköpfigen Familie besetzt war. Die mutmaßliche Unfallverursacherin war zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr daraus befreit werden, ehe sie schwer verletzt in eine Klinik gebracht wurde.

Die Insassen des Audi, zwei 39-Jährige und ihre drei Kinder im Alter von fünf, neun und zwölf Jahren, kamen zur weiteren Behandlung ebenfalls verletzt ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand Sachschaden, der insgesamt und vorläufig auf etwa 60.000 Euro beziffert wird. Die Bundesstraße ist aktuell für die Abschleppung beider Fahrzeuge noch vollgesperrt. Die unfallaufnehmende Polizei aus Langenselbold bittet nun um Hinweise von Unfallzeugen unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell