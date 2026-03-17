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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Verletzten - Straße in Großobringen zeitweise voll gesperrt

Weimar / Weimarer Land (ots)

Am Montagabend kam es gegen 19:40 Uhr auf der Strecke zwischen Schöndorf und Großobringen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Pkw aufgrund eines technischen Defekts liegengeblieben. Ein weiterer Fahrzeugführer hielt an, um Hilfe zu leisten. Eine nachfolgende Autofahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der Fahrzeuge mehrere Meter nach vorn geschleudert. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin kam von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Die Fahrerin konnte im Nahbereich angetroffen werden. Die betroffene Strecke war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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