Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unerlaubtes Zünden von Feuerwerkskörpern

Weimar / Weimarer Land (ots)

Montagabend kam es in einem Wohngebiet in Weimar zu einem Einsatz der Polizei aufgrund unerlaubten Umgangs mit Feuerwerkskörpern. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Anwohner unerlaubt mehrfach pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2, umgangssprachlich "Böller", auf eine Straße geworfen. Ein anderer Anwohner forderte ihn daraufhin auf, dies zu unterlassen. Diese Aufforderung missfiel der Person offenbar und er warf eine Glasflasche auf das Fensterbrett des unmittelbaren Nachbarn. Zu Verletzungen und Beschädigungen kam es nicht. Der 45- jährigen Mann muss sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit im Rahmen des Sprengstoffgesetzes verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell