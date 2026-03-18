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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß in Jena

Jena (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW kam es Dienstagmorgen in Jena. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Wöllnitzer Straße in stadtauswärtige Richtung und übersah dabei eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte, 47-jährige Fahrzeugführerin. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden und an beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Da beide Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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