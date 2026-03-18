Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Führerschein eingezogen

Saale-Holzland (ots)

Eine Verkehrskontrolle mit einem 44-jährigen Fahrzeugführer, führten die Beamten der PI Saale-Holzland Dienstagvormittag in Porstendorf durch. Der Mann konnte auf Nachfrage den Beamten keinen Führerschein vorweisen. Eine Überprüfung ergab, dass der Führerschein aufgrund seiner Neigung zu berauschenden Mitteln, eingezogen werden soll. Auch während der Verkehrskontrolle hatte der 44-Jährige auffällig rote Augen. Da er einen Drogenvortest verweigerte, wurde er durch die Beamten zur Feststellung von möglicherweise vorhandenen, berauschenden Mitteln im Blut zu einer Blutentnahme gefahren.

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