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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb auf frischer Tat

Jena (ots)

Beim Diebstahl erwischt wurde Dienstagabend ein 19-jähriger Täter in einem Supermarkt in Jena Lobeda-Ost. Er bediente sich an einem koffeinhaltigen Getränk und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne dieses zu bezahlen. Die Tathandlung konnte durch den vor Ort befindlichen Ladendetektiv beobachtet werden. Der Detektiv stellte den Täter vor Ort. Da dieser sich nicht ausweisen wollte, wurde die Polizei Jena zur Klärung der Identität hinzugerufen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ladensiebstahl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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