LPI-J: Streitigkeit im Seniorenheim
Weimar / Weimarer Land (ots)
Zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern eines Seniorenheims, kam es Dienstagvormittag in Weimar. Ein 77-Jähriger begegnete einem 70-jährigen Bewohner auf dem Gang und fing aus bisher ungeklärten Gründen an, diesen zu beleidigen. Dies ließ sich der 70-Jährige nicht gefallen und Schlug sein Gegenüber im Bereich des Nackens. Anschließend gingen die beiden Männer in getrennte Richtungen weiter. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung weiterer Tatumstände wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell