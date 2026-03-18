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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneuter Pkw Diebstahl in Dornburg- Camburg

Saale-Holzland (ots)

Zu einen erneuten Pkw Diebstahl kam es in Dornburg- Camburg. Der Pkw, ein Chrysler Jeep Cherokee mit einem Zeitwert von 15000 Euro, wurde Dienstagabend gegen 18:30 Uhr am Schillerplatz in Dornburg- Camburg abgestellt. In den darauffolgenden frühen Morgenstunden musste dann der Diebstahl des Fahrzeuges, durch bisher unbekannte Täter, festgestellt werden. Eine Fahndung wurde ausgelöst. Inwieweit dieser Pkw Diebstahl mit dem Diebstahl eines Hyundai Ionic 5 von Sonntag auf Montag, ebenfalls in Dornburg- Camburg, im Zusammenhang steht, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizeinspektion Jena entgegen (03641-810, kpi.jena@polizei.thueringen.de)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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