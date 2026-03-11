PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Witten mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Witten

FW Witten: Einsturz Treppenhaus Ardeystraße

Witten (ots)

Zum Einsturz des Treppenhauses Ardeystraße 27 ab 3. OG:

Was wir im Moment wissen:

Es gibt offenbar keine Verletzten, es sind ca. 60 Einsatzkräfte vor Ort.

35 Personen befanden sich noch im Gebäude, die über Drehleitern evakuiert wurden. Es gab keine Verletzten.

Die Ardeystraße ist aufgrund des Einsatzes zwischen Einmündung Ledderken und Kreuzung Pferdebachstraße voll gesperrt. Bitte umfahren Sie den Bereich weiträumig.

ÖPNV-Träger sind informiert.

Sobald wir weitere Informationen haben, werden wir sie umgehend weitergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Witten
Pressestelle
Telefon: 02302 9230
E-Mail: feuerwehr@stadt-witten.de
http://www.witten.de/

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Witten mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Witten
Weitere Meldungen: Feuerwehr Witten
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren