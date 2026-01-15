Feuerwehr Witten

FW Witten: Explosionsereignis in Annen

Witten (ots)

In den frühen Morgenstunden, gegen 02:50 Uhr, wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort "Explosion" zur Annenstraße alarmiert.

Während der Anfahrt wurde der Einsatzleiter darüber informiert, dass es im Erdgeschoss brenne.

Als die Einsatzkräfte eintrafen stellte sich schnell heraus, dass es sich tatsächlich um eine Explosion handelte, der Brand im Erdgeschoss konnte mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Das dreigeschossige Gebäude war beschädigt, daher konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es einsturzgefährdet war. Aus diesem Grunde zog der Einsatzleiter den Baufachberater des THW hinzu, der eine Beschädigung bestätigte, eine Einsturzgefährdung jedoch ausschließen konnte.

Die Bewohner können ihr Wohnungen weiterhin betreten.

Die Stadtwerke Witten trennten das Gebäude jedoch von der Gasversorgung, da eine Beschädigung an der Stelle nicht ausgeschlossen werden kann. Die Stromversorgung blieb jedoch unberührt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Mitte, insgesamt befanden sich 20 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Gegen 05:45 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle konnte an die Polizei übergeben werden. (UGehrke)

