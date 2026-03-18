LPI-J: Papiertonne niedergebrannt

Weimar / Weimarer Land (ots) - Zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern eines Seniorenheims, kam es Dienstagvormittag in Weimar. Ein 77-Jähriger begegnete einem 70-jährigen Bewohner auf dem Gang und fing aus bisher ungeklärten Gründen an, diesen zu beleidigen. Dies ließ sich der 70-Jährige nicht gefallen und Schlug sein Gegenüber im Bereich des Nackens. Anschließend gingen die beiden Männer in getrennte Richtungen ...

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