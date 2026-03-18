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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: ausartender Familienstreit

Weimar (ots)

Eskalierende Meinungsverschiedenheiten bei einem getrennt lebenden Paar sorgten am 18.03.2026 für einen Polizeieinsatz mit einem erhöhtem Kräftebedarf. Da nicht auszuschließen war, dass eine vermeintliche Waffe ein Rolle spielt, mussten mehrere Objekte in Jena und Weimar durchsucht werden. Dabei kamen sowohl die örtliche Kriminal- und Schutzpolizei als auch Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei zum Einsatz. Vorsorglich wurde ein Schreckschusspistole sichergestellt. Im Ergebnis der bisherigen Ermittlungen ist festzuhalten, das zu keinen Zeitpunkt eine Gefahr für die Betreffenden und insbesondere für dritte Personen bestand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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