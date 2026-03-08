Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Einbruch in Einfamilienhaus

Spelle (ots)

Zwischen Freitag, 6. März 2026, 15:00 Uhr, und Sonntag, 8. März 2026, 01:30 Uhr, ist es in der Englandstraße in Spelle zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu einem rückwärtig gelegenen Wintergarten des Hauses, indem sie die dortige Tür aufbrachen. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine weitere Tür und gelangten so in die Wohnräume des Einfamilienhauses. Im Gebäude durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten und durchwühlten Schränke. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell