PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Einbruch in Einfamilienhaus

Spelle (ots)

Zwischen Freitag, 6. März 2026, 15:00 Uhr, und Sonntag, 8. März 2026, 01:30 Uhr, ist es in der Englandstraße in Spelle zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu einem rückwärtig gelegenen Wintergarten des Hauses, indem sie die dortige Tür aufbrachen. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine weitere Tür und gelangten so in die Wohnräume des Einfamilienhauses. Im Gebäude durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten und durchwühlten Schränke. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 08:25

    POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Einfamilienhaus

    Emsbüren (ots) - Zwischen Samstag, 7. März 2026, 17:00 Uhr, und Samstag, 7. März 2026, 23:00 Uhr, ist es im Espenweg in Emsbüren zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Bislang unbekannte Täter beschädigten mit einem bislang unbekannten Werkzeug das Fenster der rückwärtigen Terrassentür des Wohnhauses und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume im ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 08:20

    POL-EL: Lingen - Brand auf Gelände eines Gesundheitszentrums

    Lingen (ots) - Am Samstagabend, 7. März 2026, gegen 23:24 Uhr, ist es auf dem Gelände eines Therapie- und Gesundheitszentrums an der Jägerstraße in Lingen zu einem Brand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mülltonnenstellplatz der Einrichtung in Brand. Durch die entstandene Hitzeentwicklung wurden ein Fenster des Gebäudes sowie mehrere Fahrzeuge beschädigt, die auf unmittelbar angrenzenden ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 08:58

    POL-EL: Bad Bentheim - Sachbeschädigung an geparktem PKW

    Bad Bentheim (ots) - Am 06. März 2026, zwischen 15:15 und 16:20 Uhr, kam es in der Straße An der Freilichtbühne, nahe der Brücke über die B403 und am Übergang zum Waldgebiet, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Unbekannte Täter beschädigten mittels eines spitzen Gegenstands einen schwarzen VW Tiguan. Der Wagen wurde rundum zerkratzt, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren