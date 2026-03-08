Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Einfamilienhaus

Emsbüren (ots)

Zwischen Samstag, 7. März 2026, 17:00 Uhr, und Samstag, 7. März 2026, 23:00 Uhr, ist es im Espenweg in Emsbüren zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Bislang unbekannte Täter beschädigten mit einem bislang unbekannten Werkzeug das Fenster der rückwärtigen Terrassentür des Wohnhauses und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume im Erd- und Obergeschoss und durchwühlten diverse Schränke. Nach der Tat flüchteten sie in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

