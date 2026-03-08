Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brand auf Gelände eines Gesundheitszentrums

Lingen (ots)

Am Samstagabend, 7. März 2026, gegen 23:24 Uhr, ist es auf dem Gelände eines Therapie- und Gesundheitszentrums an der Jägerstraße in Lingen zu einem Brand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mülltonnenstellplatz der Einrichtung in Brand. Durch die entstandene Hitzeentwicklung wurden ein Fenster des Gebäudes sowie mehrere Fahrzeuge beschädigt, die auf unmittelbar angrenzenden Parkflächen abgestellt waren. Die Freiwillige Feuerwehr Lingen war mit zwei Fahrzeugen und insgesamt acht Kameradinnen und Kameraden im Einsatz und konnte den Brand zügig löschen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

