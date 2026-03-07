Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ohne - Sachschaden an zwei Häusern

Ohne (ots)

Am 2. März, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr, kam es in der Straße Dorf zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem LKW die Straße Dorf in Richtung Haddorfer Straße. Aufgrund der Höhe des LKW touchierte der Fahrer die Regenrinnen von zwei Wohnhäusern, wodurch Sachschaden entstand. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Möglicherweise handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen grün/weißen LKW. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell