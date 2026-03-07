PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Bad Bentheim - Sachbeschädigung an geparktem PKW

Bad Bentheim (ots)

Am 06. März 2026, zwischen 15:15 und 16:20 Uhr, kam es in der Straße An der Freilichtbühne, nahe der Brücke über die B403 und am Übergang zum Waldgebiet, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug.

Unbekannte Täter beschädigten mittels eines spitzen Gegenstands einen schwarzen VW Tiguan. Der Wagen wurde rundum zerkratzt, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

