Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Öffentlichkeitsfahndung nach Überfall auf Kiosk - Polizei bittet um Hinweise

Meppen (ots)

Am 8. Februar 2026, kam es gegen 19:10 Uhr in Meppen an einem Kiosk in der Industriestraße zu einer räuberischen Erpressung. Ein bislang unbekannter Mann betrat den Kiosk und forderte unter Vorhalt einer Pistole Bargeld von einem Mitarbeiter. Er konnte 510 Euro erbeuten. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Während der Tat wurde der Täter videografiert. Der gesuchte Täter war ca. 180 cm, hatte braune Augen und braun-graue Haare. Zudem trug er eine schwarze Maskierung, eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und weiße Sneaker.

Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem unbekannten Täter. Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Ob ein Tatzusammenhang mit zwei weiteren Taten besteht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlung.

