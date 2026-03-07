Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

In der Nacht auf Samstag, 7. März 2026, kam es gegen 00:30 Uhr auf der Friedrich-Runge-Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Radfahrer fuhr gemeinsam mit zwei weiteren Radfahrern nebeneinander in Richtung Nordhorn-Almelo-Kanal. In Höhe der Friedrich-Runge-Straße stieß der Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Seat Altea. Hierbei entstand Sachschaden am Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

