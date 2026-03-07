Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf Parkplatz

Nordhorn (ots)

Am Freitag, 6. März 2026, kam es zwischen 13:30 Uhr und 13:50 Uhr auf dem Parkplatz in der Kistemakerstraße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte auf bislang unbekannte Weise einen dort geparkten schwarzen Audi A6. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich zu melden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

