Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Lorup (ots)

Am Freitag, 6. März 2026, kam es gegen 21:38 Uhr auf der Straße Roten Steine in Lorup zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Polo befuhr die Straße in Richtung Breddenberger Straße. Kurz vor der Einmündung kam er aus bislang ungeklärter Ursache unmittelbar nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte auf die Seite und kollidierte mit einem Baum. Im Pkw befanden sich neben dem Fahrer vier weitere männliche Mitfahrer im Alter von 14 und 16 Jahren. Mehrere Insassen mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Bei dem Unfall wurden vier Personen leicht verletzt. Ein 16-jähriger Mitfahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

