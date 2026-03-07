PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Meppen (ots)

Am Freitag, 6. März 2026, kam es gegen 13:05 Uhr auf der Straße Am Emsufer in Meppen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem landwirtschaftlichen Gespann. Ein 58-jähriger Mann befuhr mit einem Trecker samt angehängter Güttlerwalze die Straße aus Richtung Rühle kommend in Richtung Klein Hesepe. Als der Mann beabsichtigte, nach links auf ein Feld abzubiegen, setzte ein nachfolgender 23-jähriger Motorradfahrer zum Überholen an. Dabei übersah er offenbar das Abbiegemanöver des Treckers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 23-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein 19-jähriger Sozius erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell


