POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Wohnung

Nordhorn (ots)

Am Freitag, 6. März 2026, kam es zwischen 18:15 Uhr und 22:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Völlinkhoff in Nordhorn. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Erdgeschosswohnung. In der Wohnung durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten diverse Schmuckstücke sowie Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.540 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

