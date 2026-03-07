PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Kupferfallrohre entwendet

Bad Bentheim (ots)

In der Zeit von Dienstag, 3. März 2026, 18:00 Uhr, bis Freitag, 6. März 2026, 16:00 Uhr, kam es in der Straße Am Steinbruch in Bad Bentheim zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten zwei Kupferfallrohre von einem Gebäude. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

