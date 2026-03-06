Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf MVZ-Parkplatz - Zeugen gesucht
Papenburg (ots)
Gestern, zwischen 09:45 Uhr und 12:30 Uhr, kam es in der Birkenallee auf dem Parkplatz gegenüber dem Medizinischen Versorgungszentrum Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Mann hatte seinen grauen Cupra Formentor VZ dort abgestellt und später am hinteren rechten Radkasten Kratzer festgestellt.
Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.
