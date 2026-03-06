PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Rehazentrum-Parkplatz - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Gestern, zwischen 10:30 Uhr und 10:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rehazentrums des Marienhospitals Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 57-jähriger Mann hatte seinen grauen VW Passat dort abgestellt und später an der kompletten linken Fahrerseite Kratzer festgestellt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

