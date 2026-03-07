Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neulehe - Diebstahl aus Verkaufshäuschen - Polizei sucht Zeugen

Neulehe (ots)

Am Freitag, 6. März 2026, kam es zwischen 12:43 Uhr und 12:55 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Verkaufshäuschen in der Haarstraße in Neulehe. Ein bislang unbekannter Täter betrat die dortige Eierhütte und entwendete Münzgeld aus einer Wechselgeldbox sowie Geldscheine aus einem Safe. Darüber hinaus entwendete der Täter Eis sowie zwei Gläser Honig. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

