Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Einbruch in Getränkemarkt - Tabakwaren entwendet
Haselünne (ots)
Am Freitagabend, 6. März 2026, ist es zwischen 21:30 Uhr und 21:49 Uhr zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt an der Meppener Straße in Haselünne gekommen. Bislang unbekannte Täter verschaften sich auf der Rückseite des Marktes gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Im Kassenbereich entwendeten sie verschiedene Tabakwaren, Filter sowie E-Zigaretten. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine abschließenden Angaben vor. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Meppener Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 zu melden.
